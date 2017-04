“Qarabağ” “Neftçi”ni 2 qolla “təbrik etdi”

: 33. Boban Baykoviç, 6. Pavel Dreksa, 9. Hüqo Barqas (12. Daniel Seqoviya, 59), 10. Cavid İmamverdiyev (k) (17. Rəhman Hacıyev, 66), 11. İqnasio Errera, 19. Fəhmin Muradbəyli, 23. Tərzin Cahangirov, 25. Kiril Petrov (8. Zdenek Folprext, 72), 27. Məqsəd İsayev, 29. Georgi Navalovski, 95. Elvin Bədəlov.: 53. Maksim Vaylo, 3. Jayro, 13. Murad Ağayev, 22. Mahir Şükürov.: Elxan Abdullayev.: 12. Şahruddin Məhəmmədəliyev, 2. Qara Qarayev, 5. Maksim Medvedev (k), 6. Dino Ndlovu (11. Mahir Mədətov, 80), 8. Miçel (77. Elşən Abdullayev, 69), 10. Muarem Muarem (22. Əfran İsmayılov, 46), 15. Rahid Əmirquliyev, 21. Arif Daşdəmirov, 32. Elvin Yunuszadə, 44. Ağabala Ramazanov, 91. Coşqun Diniyev.: 13. İbrahim Şehiç, 18. İlqar Qurbanov, 25. Ansi Aqolli, 71. Vüqar Nadirov.: Qurban Qurbanov.: M.Muarem, 13 (0:1). D.Ndlovu, 28 (0:2).: K.Petrov, 48. E.Abdullayev, 72. Ş.Məhəmmədəliyev, 89 – sarı.: ƏLİYAR AĞAYEV, Zeynal Zeynalov, Rza Məmmədov, Rəhim Həsənov (hamısı Bakı).: Murad Məmmədov (Bakı).: Ramiz Mustafayev (Bakı).Prinsipial rəqiblər yarımfinalın ilk görüşündə “Neftçi”nin meydanında üz-üzə gəlirdi. Təbii, çempionluq şansını nəzəri cəhətdən də itirən “ağ-qaralar” yubiley ilində titul ümidini kuboka bağlamışdı. Premyer-liqada qızıl medallar uğrunda mübariz aparan “Qarabağ” isə yenə də “qızıl dubl” haqda düşünürdü. Bir sözlə, final yolunda bu rəqiblərin bir-birinə güzəştə getməyəcəyi birmənalı idi. Hər iki komandanın heyətində zədəlilərin olduğu məlum idi. Xüsusən Qurbanovun heyətlə bağlı rotasiyaları diqqəti çəkdi. Qaranın sağ cinah müdafiəçisi kimi meydanda olması ən maraqlı məqamlardan biri idi.Oyuna gəlincə, ilk təhlükəli vəziyyəti 7-ci dəqiqədə "ağ-qaralar" yaratdı. Caviddən ötürmə alan Barqas uzaq "9-luğ"u nişan alsa da, zərbəsində dəqiqlik çatmadı. Bundan sonra Miçel fərqlənməyə yaxın oldu. "Qarabağ"ın 13-cü dəqiqəyə təsadüf edən həmləsi isə qolla nəticələndi. Muarem Coşqunun künc zərbəsindən ötürdüyü topu başla tora sancdı. Az sonra Cavid hesabı bərbaərləşdirmək üçün yaxşı imkan qazansa da, zərbəsi effektli alınmadı. Bir müddət qapılar qarşısında təhlükəi vəziyyətin şahidi olmadıq. 28-ci dəqiqədə isə “Qarabağ” növbəti dəfə rəqii mərkəzə dəvət etdiş. Bu dəfə Ağabalının asamasını Dino dəqiqə baş zərbəsi ilə tamamladı. Yarım saatın tamamında isə Barqas akrobotik vuruşla topu “çərçivə”yə ünvanlasa da, Şahruddin əla reaksiya ilə qola imkan vermədi.İkinci hissənin əvvəlləri br qədər sakit keçsə də, 54-cü dəqiqədə sonradan meydana daxil olan Əfran təhlükəli cərimə zərbəsi ilə diqqət mərkəzinə düşdü. Bir qədər sonra Miçel hesab arasındakı fərqi artırmağa yaxın oldu. O, uzaq küncü nişan alsa da, vuruşunda dəqiqlik çatmadı. Cəmi 2 dəqiqə sonra Seqoviya “Qarabağ” azarkeşlərini həyəcanlandırdı. O, iti bucaq altında topu qapıya yönəltsə də, ilk cəhdi uğursuz olan Şahruddin ikinci cəhddə topu kornerə çıxara bildi. 67-ci dəqiqədə isə Errera diqqət mərkəzinə düşdü. Əks-hücum zamanı İqnasio cərimə meydançasına daxil olmamış zərbə endirmək qərarına gəldi və vuruşundan sonra top dirəyin yanından keçdi. 72-ci dəqiqədə isə "ağ-qaralar" daha bir qol imkanı yaxaladı. Tərzinin olduqca təhlükəli vuruşundan sonra Elvin topa toxunması meydan sahiblərini qol sevinci yaşamaqdan məhrum etdi. Qalan dəqiqələrdə isə “Neftçi” çalışsa da, heç olmasa hesab arasındakı fərqi azalda bilmədi. “Qarabağ”dan isə əvvəlcə Ağabala, ardınca isə Mahir qol imkanlarını dəyərləndirməyi bacarmadı. Yeri gəlmişkən, Mədətov meydana daxil olandan sonra “Qarabağ” meydanda tam olaraq yerlilərdən ibarət idi. Bu nəticə ilə “köhlən atlar” finalı özü üçün böyük ölçüdə təmin etdi.* Oyundan öncə Sənan Şəfizadə “Neftçi”nin dünən Bakı Əyləncə mərkəzində baş tutan və klubun 80 illiyinə həsr olunan yubiley tədbirində iştirak edən, ordan isə oyuna baxmaq üçün “Bakcell Arena”ya təşrif buyuran “ağ-qaralar”ın veteranlarını meydana dəvət etdi. Bir-bir adı çəkildikcə mərkəzə gələn keçmiş futbolçular ın hərəsinin əlində bir top var idi. Daha sonra veteranlar fərqli-fərqli tirbunaların önünə gedib, topları azarkeşlərə hədiyyə etdilər. Ardınca “Neftçi” formasında olan qız və oğlanlar Natiq ritm qrupunun ifası altında klubun müxtəlif dövrlərə aid emblemlərini nümayiş etdirdilər.* Hələ tirbunaya qalxamamış maraqlı bir durumun şahidi olduq. Azarkeşlərdən biri “Neftçi”nin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Mehman Rəulova yaxınlaşıb “Orda dəstək vermək üçün ayaqüstə dururuq, polis icazə vermir” şikayətində bulundu. Rəsulov problemi aradan qaldırmaq üçün dərhal həmin sektora üz tutdu.* “Qarabağ”ın 50-yə yaxı xanım fanatı tirbunaya qalxmaq istəyəndə problemlə qarşılaşdı. Polis əməkdaşları "Lady`s of Qarabag"ın üzvlərinin tribunaya daxil olmasına icazə vermədi. Əldə etdiyimiz bilgiyə görə, əvvəlcədən tərəflər arasında xanımların ayrıca VİP-sektorda əyləşəyi razılaşdırılıb. Lakin həmin tribunaya giriş media ilə eyni yerdən olduğundan polislər buna mane oldular. Belədə, xanım fanatlar başqa sektordan dəstək verməli oldu.* Qonaq futbolçular da “ağ-qaralar”ı təbrik etməyi unutmamışdı. Onlar meydana “Neftçi” 80, əzəli rəqib, əbədi dost” plakatı ilə çıxmışdı.* “Neftçi” fanatları təkcə şüarlarla yox, açdığı “19??, No penalty no party” plakatı ilə də rəqibə atmaca nümayiş etdirdi. Sual işarələri “Qarabağ”ın yaranma tarixi ilə bağlı mübahisələrə işarə idisə, “penalti yoxdusa, şənlik də yoxdu” sözlərinin mənasını əksəriyyət anladı.* Qış fasiləsində “Neftçi”ni “Qarabağ”a dəyişən Elşən Abdullayev isinmə hərəkətlərini yerinə yetirərkən “ağ-qaralar”ın azarkeşlərinin hədəfinə çevrildi. Belə ki, onlar futbolçuya “Neftçi”nin çörəyi haramın olsun” şüarını “həsr etdilər”.* 63-cü dəqiqədə meydan sahiblərinin fanatları ayaqqabılarını əllərinə alaraq, bir müddət maraqlı grüntü yaratdılar.* Final fitindən sonra Elxan Abdullayevin Şahruddinə nəyisə başa salması diqqətdən yayınmadı.* Elxan Abdullayevin oyunsonrası mətbuat konfransında aqressivliyi qeyd edilməlidi. Əksər suallara sualla cavab verən “ağ-qaralar”ın çalışdırıcısı bir qrup şəxsi, eləcə də həmkarımız Amal Abuşovu “Neftçi”ni sevməməkdə, klubun uğurunu istəməməkdə suçlaması heç də xoş mənzərə deyildi.: “Maraqlı oyun alındı. Bu stadionda çox yaxşı atmosfer olur. “Neftçi” və “Qarabağ”ın azarkeşləri qarşısında oynamaq çox xoş idi. Qalib gəldik. Amma “Neftçi” sona kimi mübarizə apardı. Hesabda dəyişiklik etməyə çalışdı. Bizim üçün çox təhlükəli rəqibdi. Çempionatda onlarla oyun bizə ağır olmuşdu. Bu gün qeydə alınan hesab hələ heç nə demək deyil. Cavab matçına da yaxşı hazırlaşmalıyıq. Hər iki komanda baxımlı, mübariz oyun göstərdi. Volkan Dəmirəl? Elə bir şey yoxdu. “Qarabağ” tərəfdən Volkana təklif olmayıb... Qara təcrübəli oyunçudu. Müdafiəçi çatışmazlığımız var idi. O, əvvəl müdafiəçi kimi çıxış edib. “Qarabağ”a gələndən sonra mövqeyini dəyişdik. Çempionatdan əvvəl hazırlıq müddətində Qaranı bir neçə mövqedə sınamışdıq... “Neftçi”nin futbolçuları oyunun sonlarında 3 təhlükəli zərbə vurdular. Ola bilər ki, bu epizodlarda bəxtləri gətirmədi. Bizə sona kimi problem yaşatdılar. Məğlub olmağı sevmirlər. Ayrı-ayrılıqda “Neftçi”nin heç bir futbolçusu bu görüşdə məğlub olmadı, ruhdan düşmədilər. Bizimlə oyuna həddən artıq yaxşı köklənmişdilər. Kubokun qalibi olmaq istəyirlər. Cavab matçında da işimiz asan olmayacaq”.: “Bu gün “Neftçi” üçün önəmli gün idi. Veteran futbolçularımız komandaya dəstək oldu. Təəssüf ki, onları sevindirə bilmədik. “Neftçi” zəif çıxış etdi. Bunun səbəbləri var. Çalışacağıq ki, cavab matçına daha yaxşı hazırlaşaq və azarkeşlərimizi sevindirək. Mənim eyni anda millidə və “Neftçi”də işləməyimin heç bir problemi yoxdu. Dediyim kimi, məğlubiyyətə səbəblər var. Bu isə hazırlıqda bağlı deyil, başqadı. Millinin Qətərlə oyunundan sonra “Neftçi” “Qəbələ” və “İnter”ə qalib gəlib. Yəni yığma amilini səbəb kimi göstərmək düzgün deyil. Cavid İmamverdiyevi axırıncı dəfə 1 ay qabaq meydanda görmüşdük. Georgi Navalovski 80 dəqiqə Gürcüstan yığmasının heyətində oynayıb. Onu bu gün məcburiyyətdən meydana buraxmışdım. Pavel Dreksanı zədəli ola-ola oynatdım. Həkimlər deyir ki, o, 3 həftə sonra oynamalı idi. Bəlkə cavab matçında nəsə edə bilərik. Mən sizing kimi görmürəm. Düzdü, “Qarabağ”da bu gün yerli oyunçular çox idi. Amma onlar milli üzvləri idi. “Neftçi”ni sevməyənlər çoxdu. Komandaya ürək-dirək vermək lazımdı, “baltalamaq” yox. Mən qoymaram ki, “Neftçi”ni sevməyənlər sevinsin. Kim deyə bilər ki, biz “Qarabağ”ı yüz faiz keçə bilmərik. Hələ şansımız qalır. Zədəli futbolçularımız çoxdu. Bu səbəbdən komanda tam gücü ilə oynaya bilmir. Nəyə görə Rəhman əsas heyətdə oynamalıdı? Bu gün meydana sonradan daxil oldu və yaxşı təsir bağışladı. Oyunu xoşuma gəldi. Mən “Şərurspor”la qarşılaşanda deyirdim ki, Allah sənə qurban olum, bu komandanı keçək. Yarımfinala çıxacağımızı heç gözləmirdim”.