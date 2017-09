Rəşad Sadıqovun komandası bir hissə dözdü

Çərşənbə axşamı “Qarabağ”ın əsas komandası ilə yanaşı, 19 yaşlıları da beynəlxalq görüşdə qüvvəsini sınadı. Rəşad Sadıqovun yetirmələri İngiltərənin cənub-şərq regionunda yerləşən Surrey qraflığında “Çelsi”li həmyaşıdaları ilə üz-üzə gəldi. Qeyd edək ki, sözügedən regionda “zadəganlar”ın Kobhem təlim-məşq bazası yerləşir. UEFA Gənclər Liqası çərçivəsində keçirilən matçın start fiti Bakı vaxtı ilə saat 16.05-də səsləndi. Qeyd edək ki, qarşılaşma London klubunun televiziyası vasitəsilə yayınlanırdı.Çelsi: 1. Ceymi Kamminq, 2. Ris Ceyms, 3. Jozef Kolli, 4. Trevo Çaloba (17. Konor Qallaher, 65), 5. Koul da Silva, 6. Etan Ampadu, 7. Duyon Sterlinq, 8. Luk Makkormik (k) (15. Corc Makikran, 78), 9. Martell Teylor-Krossdeyl (14. Çarli Braun, 58), 10. Ceykob Meddoks, 11. Kallum Hadson-Odoi.Ehtiyat oyunçular: 13. Martsin Bulka, 12. Xuan Familio-Kastilyo, 16. Mark Qei, 18. Coşua Qrant.Baş məşqçi: Co Eduards.Qarabağ: 40. Məmməd Hüseynov, 3. Turan Manafov (54. İbrahim Hüseynov, 83), 28. Süleyman Əhmədov (38. Famin Əliyev, 56), 31. Oliver Stoymenovski, 39. Zaur Fərzəliyev (k), 47. Əsgər Hüseynov, 48. İbrahim Qədirzadə, 49. İbrahim Əliyev (72. Taleh Rzayev, 74), 51. Elçin Əsədov, 59. Boyan Miovski, 80. Yusif Həsənov.Ehtiyat oyunçular: 63. Rəhim Rəhimli, 26. Rahid Ağazadə, 27. Ülvi İbrahimov, 36. Əli Əliyev.Baş məşqçi: Rəşad Sadıqov.Qollar: K.Hadson-Odoi, 54 (1:0). L.Makkormik, 63 (2:0). L.Makkormik, 71 (3:0). L.Makkormik, 74 (4:0). Ç.Braun, 80 (5:0).Vərəqələr: E.Ampadu, 21. T.Manafov, 40. M.Teylor-Krossdeyl, 44. İ.Qədirzadə, 45+5. Y.Həsənov, 53 - sarı. İ.Qədirzadə, 49 – qırmızı (ikinci sarı).Hakimlər: ROBERT HENNESSİ, Darraq Kiqan, Darren Keri (hamısı İrlandiya), Con Basbi (İngiltərə).Hakim-inspektor: Peter Cons (İngiltərə).UEFA nümayəndəsi: Bert Andersson (İsveç).12 sentyabr. Surrey. “Çelsi”nin Kobhem təlim-məşq bazasının stadionu.Birinci hissəyə 5, ikinci hissəyə 2 dəqiqə əlavə olunub.Ölkə çempionu olan “Qarabağ”ın U-19 komandası Azərbaycan futbolu tarixində ilk dəfə UEFA Gənclər Liqasının qrup mərhələsində çıxış edir. Bu baxımdan start böyük maraq doğururdu. Futbolçularla yanaşı, baş məşqçi Rəşad Sadıqov üçün də matçın önəmi böyük idi. Əsas komandanın üzvü ola-ola, belə bir turnirdə iştirak ciddi məsuliyyət deməkdi. Təbii, Sadıqovun məşqçi kimi yiyələnəcəyi təcrübə də gələcəkdə onun işinə yarayacaq. Yadınızdadısa, hələ oyuna 10 gün qalmış qəzetimizə müsahibə verən yığmanın kapitanı belə demişdi: “Komandanı əvəzedicilərin baş məşqçisi Aftandil Hacıyevlə birgə hazırlayırıq. Mən də olmasam, komandanı oyuna o çıxaracaq. Ola bilsin, texniki zonada özüm oldum. Açığı, belə istəyim var. Qurban Qurbanovla söhbətim olacaq, icazə versə, məsləhət bilsə, özüm çıxaracam”. Görünür, məhz Rəşadın komandanın yanında olması lazım bilinib. Düzdü, Hacıyev də texniki zonada idi. Lakin göstərişləri Sadıqov verirdi və demək olar, matçı əvvəldən-sonadək ayaqüstə izləyən Rəşadı belə bir çətin görüşdə məşqçi kimi görmək maraqlı idi.Oyuna gəlincə, fərqli iki hissə izlədik. İlk yarıda Sadıqovun komandası normal çıxış etdi. Hətta ilk təhlükəni də “Qarabağ” yaratdı. 11-ci dəqiqədə Fərzəliyevin aşırma zərbəsindən sonra meydan sahiblərinin qapıçısı topu tirin üzərindən aşıra bildi. Düzdü, üstün tərəf “Çelsi” idi. Ancaq qonaqların tam müdafiəyə qapandığını demək düzgün olmaz. Londonluların həmlələri o qədər də qorxulu deyildi. “Gənc zadəganlar” ən real qol vəziyyətini 28-ci dəqiqədə yaratdı. Makkormikin qüvvətli vuruşunu Hüseynov zərərsizləşdirdi. Onu da qeyd edək ki, ilk yarıda daha çox dayanmalar olurdu. Bu əsasən qayda pozuntuları ilə bağlı idi. Hər halda, hakimin əlavə etdiyi 5 dəqiqədə də hesab açılmadı.İkinci hissənin ssenarisi isə heç də xoş olmadı. İlk yarıda qayda pozuntusuna görə “sarı” ilə cəzalanan Qədirzadə 49-cu dəqiqədə ikinci dəfə kobud oyuna görə hakimin qəzəbinə tuş gəldi. İkinci “sarı”dan sonra meydandan qovulan yarımmüdafiəçi komandasını pis vəziyyətdə qoydu. Say üstünlüyündən yararlanan Eduardsın yetirmələri təşəbbüsü tam ələ aldı. “Qırmızı”dan sonra Sadıqovun komandası meydan sahiblərinin təzyiqinə uzun müddət davam gətirə bilmədi. 54-cü dəqiqədə Hadson-Odoi cərimə zərbəsindən topu birbaşa qapıya ünvanladı. Həmin epizodda “çərçivə qoruyucusu”nun da səhvi hesabın açılmasına şərait yaratdı. Təbii, azlıqda olan komandanın belə qol buraxması psixoloji cəhətdən də futbolçulara təsir edir. Bu vəziyyətdə “Çelsi”nin kapitanı səhnəyə çıxdı. Makkormik cəmi 12 dəqiqə ərzində het-trik etməyi bacardı. O, 63-cü dəqiqədə cərimə meydançasının həndəvərindən qüvvətli zərbəylə “9-luğ”u dəqiq nişan aldı. Makkormik 71-ci dəqiqədə heç kimin onu bağlamamasından maksimum yararlanıb, bu dəfə yerlə dublunu rəsmiləşdirdi. Bundan 3 dəqiqə sonra isə meydan sahiblərinin kapitanı Konorun qapı önünə asmasını dəqiq baş zərbəsi ilə tamamladı. Lakin “Çelsi”nin gəncləri bu hesabla da kifayətlənmədi. Braun 80-ci dəqiqədə Ceymsin hava ötürməsindən sonra başla fərqləndi. Beləliklə, əsas komandası kimi, “Qarabağ”ın U-19-u da qrup mərhələsinə böyükhesablı məğlubiyyətlə start verdi.Yeri gəlmişkən, “Qarabağ”ın mübarizə apardığı C qrupunun digər oyunu İtaliyada keçirilib. “Roma” ilə “Atletiko”nun duelində ispanlar 2:1 hesablı qələbə qazanıb. Həmin görüşdə qonaqların heyətində 62-ci dəqiqədə Alberto Salido, 7 dəqiqə sonra isə Covanni Navarro fərqlənib. 73-cü dəqiqədə “Atletiko” azlıqda qalıb, Fransisko Montero ikinci sarı vərəqədən sonra meydandan qovulub. Bundan 3 dəqiqə sonra Keres Masanqunun qolu ilə “Roma” hesab arasındakı fərqi azaltsa da, “canavarlar” məğlubiyyətdən qaça bilməyib. Qeyd edək ki, növbəti tur sentyabrın 27-də baş tutacaq. Həmin gün “Qarabağ” “Azərsun Arena”da “Roma”nı qəbul edəcəksə, “Çelsi” “Atletiko”nun qonağı olacaq.Bu yenilgi təmsilçilərimizin UEFA Gənclər Liqasında 3-cü böyükhesablı məğlubiyyəti oldu. “Çelsi”yə 5 cavabsız qolla uduzan Rəşad Sadıqovun komandası antirekorda şərik olub. “Qarabağ”ın gəncləri ən böyükhesablı məğlubiyyətimizi təkrarlayıb. Belə ki, indiyədək ən ağır məğlubiyyət ötən il Moskvada qeydə alınmışdı. “Qəbələ” yerli “Dinamo”ya 0:5 hesabı ilə uduzmuşdu. “Qırmızı-qaralar” evdə də bu rəqibə yenildi (0:2). İlk darmadağın isə 2 il öncə yaşanmışdı. “Rəvan” digər Moskva təmsilçisi “Spartak”a 4 cavabsız qolla məğlub olmuşdu. Bakıdakı görüşdə isə tərəflər qolsuz heç-heçə etdi.A qrupuBenfika – ÇSKA 5:1MY – Bazel 4:3B qrupuSeltik – PSJ 2:3Bavariya – Anderlext 1:0C qrupuÇelsi – Qarabağ 5:0Roma - Atletiko 1:2D qrupuBarselona – Yuventus 1:0Olimpiakos – Sportinq 2:2E qrupuMaribor – Spartak 1:0Liverpul – Sevilya ?4:0F qrupuŞaxtyor – Napoli 1:2Feyenoord – MS 0:2G qrupuLeyptsiq – Monako 1:4Porto - Beşiktaş 5:1H qrupuReal – APOEL 10:0Tottenhem – Borussiya D 4:0Co Eduards: “Müdafiədə oturan, qapalı komandalara qarşı oynamaq asan deyil. “Qarabağ”la qarşılaşmada komandamızın nizam-intizamı yüksək səviyyədə idi. Ən çox bu ürəyimcə oldu. “Qarabağ” ritmimizi pozmaq istəyirdi. İlk yarıda tez-tez fasilə yarandı. Rəqib dəfələrlə qayda pozuntusu etməklə oyunu çirkinləşdirirdi və bu yolla nəticə əldə etmək istəyirdi. Belə hallarda komandamızın öz oyununu göstərməsi çətinləşirdi. Futbolçular bir neçə epizodda bu baxımdan problemlə üzləşsələr də, tapşırığın öhdəsindən gələ bildilər. Təbii ki, 5 qol vurmağımız bizi sevindirir. Amma keyfiyyətli futbolu ikinci hissədə göstərə bildik. Fasilədə dəyişiklik etdik, 4-3-3 taktiki sxeminə keçdik. Bu da bəhrə verdi. Qırmızı vərəqə oyunun bir hissəsidi. Bununla belə, fasilədə uşaqlara matçı 11 nəfərlə bitirməli olduğumuzu başa saldım. Mənə elə gəldi ki, “Qarabağ” bizi buna çəkirdi. Lakin futbolçularım buna imkan vermədilər. “Qarabağ”a qarşı hörmətsizlik kimi çıxmasın, amma qrupdan növbəti mərhələyə adlamağı hədəfləyən 3 böyük komanda var. Bizim üçün uğurlu başlanğıc önəmli idi. Startda 5:0 hesablı qələbə əladı. Bu qollar qrup mərhələsinin sonunda komandanın işinə daha çox yaraya bilər”.Rəşad Sadıqov: "İlk dəfə komandamız bu cür beynəlxalq oyunda təcrübə toplayırdı. Birinci oyunumuz səfərdə Avropanın ən güclü klubuna qarşı idi. "Çelsi"nin U-19-u son 3 ildə iki dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub. Həmçinin bu yaş qrupu üzrə İngiltərə millisi iki ay öncə Gürcüstanda Avropa çempionu oldu. Həmin heyətdən 5-6 nəfər "Çelsi"dədi. Bir sözlə, güclü komandaya qarşı oynayırdıq. Nəticəyə baxmayaraq, uşaqlardan razı qaldım. İlk dəqiqələrdən əzmkar mübarizə apardıq. Birinci hissədə, demək olar, bərabər səviyyədə oynadıq. Düzdü, üstünlük "Çelsi"dəydi, anca biz də çalışırdıq ki, əks-hücumlara çıxaq. Müdafiədə də səhvsiz oynayıb, qol buraxmamağa çalışdıq. İkinci yarıya da pis başlamadıq, düşünürdüm ki, fasilədən sonra əks-hücumlarımız daha effektli olar. Çünki rəqib məcbur olub irəli atılacaqdı. Təəssüf ki, qırmızı vərəqə alıb azlıqda qaldıq. Onsuz da bu rəqibə qarşı müdafiə olunmaq asan deyildi. Bir nəfər azlıqda isə işimiz daha da çətinləşdi. Standart vəziyyətdən buraxdığımız ilk qol komandanı "sındırdı". Lakin hər şeyə rəğmən, uşaqlardan razı qaldım. İnandılar ki, bu cür güclü rəqibə qarşı oynamaq, əzmkar mübarizə aparmaq olar. Qarşıda bizi “Roma” ilə evdə oyun gözləyir. Həmin matça yaxşı hazırlaşıb, daha yaxşı nəticə əldə etməyə çalışacağıq".