Alı Alıyev “İnter”i çətin vəziyyətdən çıxara bilər

Dünən “İnter”in yaradıcılarından biri olan Alı Alıyevlə söhbətləşdik. Əslində sabiq klub funksioneri “Qarabağ”la bağlı danışmaq istəmişdi. O, “Çelsi”yə ağır məğlubiyyətə görə “köhlən atlar”ı tənqid edənləri haqsız saydığını dilə gətirdi. Bununla belə, Alı bəylə söhbətdə təkcə “Qarabağ” haqda danışmadıq, “İnter”in hazırki durumuna toxunduq, bizi maraqlandıran məsələləri müzakirə etdik.- “Qarabağ”ı tənqid edənlər həqiqətən haqsızdı. Qurban Qurbanov tarix yazdı. Gəlin təhlil edək, bir neçə istiqamətdə müqayisə aparaq. Azərbaycan və İngiltərə çempionatlarını yan-yana qoyaq. Onların çempionatında yüksək liqada 20 komanda iştirak edir. Bizdə isə say 8-di. 20 komandanın iştirak etdiyi birincilikdə ən azı 4-5 komanda çempionluq uğrunda mübarizə aparır. MS, MY, “Çelsi”, “Arsenal”, “Liverpul”... Hər il qızıl medallar uğrunda bu qədər komanda savaşır. Halbuki başqa ölkələrdə 2, uzağı 3 iştirakçı çempionluğa oynayır. İngiltərə birinciliyinin gücü hər kəsə bəllidi. İndi “Qarabağ”la “Çelsi”nin büdcəsini müqayisə edək. Daha doğrusu, bu heç müqayisə olunası da deyil. Qurbanov çox sağ olsun ki, Azərbaycan futbolunda tarix yazdı. Görünməyən bir ilki bacardı. Heç düşünülməyən bir şey idi. Mən “İnter”də çalışanda baş məşqçim belə bir uğura imza atsaydı, bəlkə də stadionun girişində ona heykəl qoyardım. O, əlçatmaz bir zirvəyə qalxıb. Bundan başqa, Tahir Gözəllə Qurban birlikdə belə bir komanda yaradıblarsa, bu tərifəlayiqdi. Bunu heç kim inkar edə bilməz. 0:1 oldu, yaxud da 0:6 - heç bir fərqi yoxdu, məğlubiyyət məğlubiyyətdi. “Çelsi”nin bir oyunçunun aldığı əmkhaqqı “Qarabağ”ın büdcəsidi. Bu necə müqayisə oluna bilər?- Xeyr, futbolda hər şeyi pul həll edir. Güclü büdcən varsa, güclü də oyunçu dəvət edirsən. Büdcən imkan vermirsə, hansı futbolçunu alacaqsan?! “Çelsi”nin hansısa futbolçusu gəlib “Qarabağ”da o pula oynayar? Mümkün deyil. Bu “Qarabağ”ın əldə etdiyi nəticədi.- Mən “Qarabağ”ın bütün oyunlarına gələcəm. Komandanı bu gün hamımız dəstəkləməliyik. Bundan başqa, bir məsələni də təhlil edək, hər kəs üçün də aydın olsun. Avropada UEFA-ya üzv 55 ölkə var və onların hər birinin yüksək liqasında nə qədər komanda var. Bu qədər kollektivin arasından “32-liy”ə düşmək fantastikadı. Vallah, Qurbana “Şöhrət” ordeni verilməlidi. Özü də Qarabağın adını daşıyan komandanı uğura daşıyıb. Qurbanov “Qarabağ”ı ən güclü 32 komanda arasına saldı, hər yerdə Qarabağın təbliği gedir. Hansı ki bu gün həmin torpaqlar uğrunda canımızı da verərik. Bu komanda ilə bir daha sübut etdik ki, Qarabağ bizimdi. Mən klub rəhbərliyində olsaydım, prezidentə bir xahişnamə yazardım ki, Qurbana “Şöhrət” ordeni verilsin. Çünki çox böyük iş gördü. Azərbaycan futboluna böyük şöhrət gətirdi. Gəlin tarixə nəzər salaq. Tiflis “Dinamo”su ilə “Neftçi”nin tarixinə nəzər yetirək. Hansı böyük zirvələri fəth edib? Gürcülər neçə dəfə SSRİ çempionu olub. Onların futbolu bizimkindən çox yuxarıda idi. Nə qədər futbolçusu daim SSRİ yığmasında çıxış edib. Azərbaycanda kim olub? Arada özümüzə baxmalıyıq. Futbolçunun bədən quruluşundan tutmuş yetişdiyi məktəbə qədər hamısı önəmlidi. Rəşad Sadıqov yaşlıdı, ancaq çox fərqlənir. Rəşad kimi can yandıran elə bir futbolçumuz varmı? Düşünürəm ki, Qurban millidə olsaydı, yığma daha yaxşı nəticə verə bilərdi. Sadıqovun futbolçu karyerasını bitirməsinə uzağı 2 il qalıb. O yaxşı məşqçi də olacaq. Artıq məşqçiliyə başlayıb və bu alqışlanasıdı.- “İnter”i həddən artıq çox istəyirəm. Çünki bu komandanı sıfırdan yaratmışıq. Ancaq mənim zəhmətimi bəzi adamlar qiymətləndirmədi. “İnter”də məşqçidən çox iş görürdüm. Stadionundan tutmuş fəhləliyi, mühafizəsi, bağbanlığına qədər. Əlimdən gələni etmişəm ki, komanda yüksək nəticə göstərsin. O vaxt məşqçini mən gətirməmişdim. Dəvət etdilər, nəticə də vermədi. Fikirləşirdik ki, Qurban olar, ancaq buna narazılıq etdilər. Qurban da sübut etdi ki, doğrudan da güclü məşqçiymiş. Vitse-prezidentlə birgə bizim düşündüyümüz əslində doğru qərar imiş.- Klub adını dəyişə bilər. Ancaq elə bazası olan komandanın dağılması günahdı. Şəhərin mərkəzində bu cür şəraiti var. Klubda çalışanlar kənardan sponsor axtarmalıdı. Himayədar tapmalıdılar, kömək olmalıdı. Xaricdə yaşayan pullu azərbaycanlılar yoxdu ki? Var. Onları cəlb eləmək lazımdı. Variantlar çoxdu. “Xəzər Universiteti”ni saxlamağa gücümüz çatmadı, Beynəlxalq Banka müraciət etdik, onlar da sponsorluğu qəbul elədilər. Pul yox idi deyə dağıtmadıq. Komanda yaratmaq çox çətindi. Yarandı, yüksək liqaya vəsiqə qazandı, belə bir bazası var, birdən-birə klubu ləğv etmək olmaz. Səbəb nədi? Onda klubda işləyənlər düzgün işləmir. Mən belə fikirləşirəm. “İnter” Azərbaycan futboluna çox böyük yeniliklər gətirdi. Hər klub formalaşmağı “İnter”dən öyrəndi. “İnter” məktəbi çox güclü məktəb idi. Komandanı saxlaya bilmirlərsə, qaytarıb özümə versinlər. Mən sponsor da taparam, hər şey də edərəm.- Bəli.- Hazırda heç bir işlə məşğul deyiləm. Sərbəst Azərbaycan vətəndaşı kimi rahat şəkildə yaşayıram.- Hazırki durum heç xoşagələn deyil. Azərbaycan futbolu yoxdu, “Qarabağ”la “Qəbələ” var. Başqaları nədi? 8 komanda arasında çempionat keçirmək doğrudu? Suallar çoxdu.- Bu əladı, ölkəmizə verilən qiymətdi. Prezident İlham Əliyevin və onun xanımının qurduğu bazalar əsasında onu bizə həvalə ediblər. Çox sevindirici haldı. “Qarabağ” ÇL-in qrupuna vəsiqə qazanmasaydı, İcraiyyə Komitəsinin üzvlərinin hamısı ölkəmizə səs verərdi? Yox. Burda “Qarabağ”ın da böyük rolu var.- Heç bir problem yoxdu. Bu addım-addım olan prosesdi. Hər şey mərhələli şəkildə olur, birdən-birə Çempionlar Liqasını bizə verməzlər.