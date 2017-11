“Xəmsə” Elçin Məmmədovun mübahisəli qərarıyla razılaşmır

Futzal üzrə yüksək liqada 5-ci tur qalmaqallarla müşayiət olundu. Bu baxımdan “Xəmsə” – FK.İD matçında baş hakim Elçin Məmmədovun mübahisəli qərarı daha çox narazılıq doğurdu. Qalmaqallı referi matçın bitimini bildirən qonq səsindən sonra rəqib qapıçıya qarşı kobud oynayan “dizaynçılar”ın qapısına 10 metrlik zərbə təyin etdi. Etirazlardan sonra isə fikrini dəyişərək, qərarı ləğv etdi ki, bu dəfə “Xəmsə” narazı qaldı.Hər iki tərəfə tribuna verməyi qərara aldıq. Debütantın baş məşqçisi Rafael Abdulov hakimlərin yanlışdan döndüyünü deyir: “Qaydalar nə deyir? Basketbolda olduğu kimi, top ayaqdan çıxdıqdan sonra qonq səslənərsə, qapıdan keçən top qol sayılır. Bir şərtlə ki, məsafə yaxın olsun. Bu zaman top əvvəlcə dirəyə, sonra oyunçuya dəyib tora daxil olarsa, qol sayılmır. Konkret bizim oyundakı epizoda gəlincə, qonq səsindən sonra top qapıya getmirdi, qapıçı onu tutmuşdu. Oyunçumuz qaydanı pozmuşdusa belə, ona vərəqə vermək olardı. Amma hakim tələsdi. Yaxşı ki, köməkçisiylə məsləhətləşib qərarını dəyişdi və beləcə ədalət yerini tapdı. Elçin müəllim təcrübəli futzal hakimidi. Sonra mənə vəziyyəti izah etdi. Qonq səsinə gec reaksiya verib, sonra Yusif Nurullayevlə dəqiqləşdirdi və 10 metrəni ləğv etdi. Haqqımız tapdansaydı, şikayət edəcəkdik”.İndiki məqamda “Xəmsə”nin baş məşqçisi Arif Vəliyev daha çox şikayətçidi: “Açığı, mən tabloya baxmırdım və rəqəmlərin sıfırlandığı anı görmədim. Sonradan mənə dedilər ki, qayda pozuntusu qonq səsinə 2 saniyə qalmış baş verib. Belədisə, mütləq 10 metrənin yerinə yetirilməsinə şərait yaradılmalı idi. Axı hakim qayda pozuntusunu qeydə almışdı, niyə rəqibin təzyiqi nəticəsində fikrini dəyişdi? Həm də Elçin Məmmədov cərimə nöqtəsini iki jestlə göstərdi. Yəni birincidə tələsmişdisə də, bir anlıq pauzadan sonra ikinci dəfə “nöqtə”ni niyə göstərirdi? Qonq səsi, adətən, tablodakı rəqəmlər sıfırlanandan bir an sonra səslənir. Mümkündü ki, qayda pozuntusu bir an tez baş verib. Əslində razıyam, zalda finalı işarə edən səs eşidilən kimi matç bitməlidi. Ancaq bu heç də həmişə belə olmur axı. İstisnalar var və özümüz də oxşar mənzərə ilə qarşılaşmışıq. Ötən mövsüm “ABU Arena”dakı oyunlarımızdan birində qonqdan sonra qapıya gedən topu qol kimi qeydə aldılar. Bu an artıq qapıçımız mövqeyini tərk etmişdi. Dedilər ki, hesab 3:0-dı, 3:1 olmasının nə fərqi var? Biz də razılaşdıq. Həmin anda qapıçımıza ciddi xəsarət yetirilsəydi, hakim vərəqə verməyəcəkdi? Təbii ki, verəcəkdi! Vərəqə verilirsə, cərimə də təyin olunmalıdı”.Sonda bir məqama da toxunaq. Əldə etdiyimiz bilgiyə görə, FK.İD tərəfi oyunu videoyazıya alıb. Düzdü, indiki məqamda bu komandanın mənafeyi təmin olunub, odu ki, videoyazını üzə çıxarmaya bilər. Ancaq “Xəmsə” İntizam Komitəsinə şikayət edə, görüntülərə baxıla bilər. Futzal Federasiyasının baş katibi Mahmud Sadıqov bunun üçün artıq gec olduğunu deyir: “Bəli, FK.İD-də videoçəkiliş var. “Xəmsə” şikayət etsəydi, İK məsələni araşdıra bilərdi. Artıq gecdi. Ancaq biz özümüz dəqiqləşdirmək üçün videogörüntüyə baxmaq istəyirik. Tapşırmışam, FK.İD diskin surətini çıxarıb bizə verməlidi. Sonra əlaqə saxlasaz, aydınlıq gətirə bilərik”.