Yığma Bironun debütünü korlamamalıdı!

Nəhayət, həyəcanla gözlədiyimiz an gəlib çatdı. Bu gün futzal üzrə Avropa çempionatının əsas mərhələsində mübarizəyə start veriləcək ki, iki il əvvəl olduğu kimi, 7 qrupdan biri məhz Bakıda təşkil olunacaq. Fərq ondadı ki, o vaxt yarış İdman Sarayında yox, “Sərhədçi”də keçirilmişdi. Baş məşqçi postunda isə Faustino Peres idi. İspaniyalıdan sonra Miltinyoyla anlaşan, bu qışda onunla da yolları ayıran rəhbərlik braziliyalının həmyerlisi və köməkçisi Biro Jadeylə uğur qazanacağına inanır. Başqa sözlə, “qızıl buts”un sahibi baş məşqçi kimi ilk rəsmi sınağına çıxacaq.Evsahibliyi etdiyimiz B qrupunda Macarıstan, Bosniya və Hersoqovina və Albaniyaya rəqib olacaq millidən qrup qalibi kimi vəsiqə əldə etmək tələb olunur. Düzdü, qrup ikinciləri, hətta 7 qrupdakı komandalar arasında ən yaxşı göstəriciyə malik daha bir iştirakçı şansını davam etdirəcək. Həmin 8 yığma isə pley-offda gücünü sınayaraq yarıbayarı ələnəcək və 4 komanda əsas mərhələnin qrup qaliblərinə, həmçinin final oyunlarına evsahibliyi edəcək Sloveniyaya qoşulacaq. Təbii ki, milli işini çətinə salmamaq üçün, ən başlıcası, meydan amilindən yararlanaraq hər üç rəqibindən üstün olmalıdı.Qrupda mübarizəyə saat 16.00-da başlayacaq Macarıstan – Albaniya görüşüylə start veriləcək. Biro Jadenin yetirmələri isə saat 18.30-da Bakı İdman Sarayına ayaq basacaq.Futzal üzrə Avropa çempionatıƏsas mərhələ, B qrupuAzərbaycan – Bosniya və HersoqovinaHakimlər: TİMO ONATSU (FİNLANDİYA), Lars van Luve (Hollandiya), Kostas Nikolau (Cənubi Kipr).Hakim-inspektor: İvan Novak (Xorvatiya).UEFA nümayəndəsi: Sergey Lisençuk (Ukrayna).8 aprel. Bakı İdman Sarayı. Saat 18.30Ardıcıl dörd final mərhələsinin iştirakçısı olan yığmamız “doğma divarlar” arasında 5-ci uğur üçün çalışacaq ki, startda Bosniya və Hersoqovinayla qarşılaşacağıq. Yığmamız indiyə qədər bosniyalılarla bir dəfə üz-üzə gəlib. Yeganə qarşılaşma 3 il öncə keçirilib. Bu görüş Slovakiyada baş tutan AÇ-2004-ün seçmə mərhələsi çərçivəsində baş tutub. 2013-cü il martın 28-dəki matçda millimiz 3:2 hesabıyla qalib gəlib. Yığmanın qollarına Rizvan, Alves və avtoqol müəllifi olan Novoselaç imza atmışdı.Azərbaycan - AlbaniyaHakimlər: KOSTAS NİKOLAU (CƏNUBİ KİPR), Timo Onatsu (Finlandiya), Borislav Kolev (Bolqarıstan).Hakim-inspektor: İvan Novak (Xorvatiya).UEFA nümayəndəsi: Sergey Lisençuk (Ukrayna).9 aprel. Bakı İdman Sarayı. Saat 18.30Həftəsonu baş tutacaq iki oyunda uğurlu nəticə qazanıb böyük ehtimalla qrup liderliyi uğrunda əsas rəqib olacaq Macarıstanla ayın 11-dəki görüşə üstün çıxmalıyıq. Bu baxımdan albanlarla oyunda top fərqini yaxşılaşdırmaq olar. Düzdü, ilkin təsnifatdan yüksələn bu komandanı zəif saymaq və meydana arxayın çıxmaq olmaz. Rəqibin heyətində bir neçə braziliyalı, o cümlədən yayda “milliləşdirmək” istədiyimiz Duiu kimi futzalçılar var. Düzdü, legionerləri Bakıya səfər ərəfəsində “milliləşdirən” rəqibin anlaşma baxımından sıxıntı yaşayacağı istisna olunmur. Bununla belə, sürprizə imkan vermək olmaz. Həm də albanların oyundan-oyuna “artıracağı” gözləniləndi.Qeyd edək ki, qrupun oyunları “CBC Sport” telekanalı vasitəsilə canlı yayınlanacaq.5-ci final üçünKomandamız tarixində 11-ci dəfə Avropa çempionatında mübarizə aparacaq. Başqa sözlə, bütün qitə çempionatlarında iştirak etsək də, əvvəlki 10 yarışın 6-da çıxışımızı seçmə mərhələdə başa vurmuşuq. Son 4 yarışın final mərhələsində oynayan yığmanın ən böyük uğuru AÇ-2010-a təsadüf edib. Həmin vaxt final mərhələsinin debütantı olsaq da, komandamız yarımfinala qədər irəliləyə bilmişdi. 7 il öncə Avropanın dördüncüsü olan komanda 5-ci final mərhələsinə vəsiqələr uğrunda mübarizəni Bakıda aparacaq. Bu, millinin evdə 3-cü sınağıdı. AÇ-2012 və AÇ-2016 yolunda da oyunlarını Bakıda keçirən komandamız ilkə imza atmağa iddialıdı. Məsələ ondadı ki, futzalçılarımız evdə qrup qalibi olmağı bacarmayıb. Hər iki turnirdə 2-ci yeri tuta bilmişik.Macarıstan, Albaniya, Bosniya və Hersoqovina ilə qarşılaşmalarda 1-ci yeri hədəfləyən milli qitə birinciliklərində 20-ci qələbənin astanasındadı. Yəni bugünkü görüşdə yubiley qələbəsi qeyd oluna bilər. Ümumiyyətlə, əvvəlki 10 çempionatda komanda 45 matç keçirib. 19 qələbə və 9 heç-heçəsi olan futzalçılarımız 17 dəfə uduzub. Azarkeşlərini 156 qola sevindirən milli öz qapısında 152 top görüb.AÇ-1996 seçmə mərhələ (Hollandiya), 1-ci qrup 5 1 0 4 12-25 3 6-cı yerAÇ-1999 seçmə mərhələ (Belçika), 2-ci qrup 2 0 2 0 4-4 2 2-ci yerAÇ-2001 seçmə mərhələ (Macarıstan), C qrupu 3 1 1 1 12-8 4 3-cü yerAÇ-2003 seçmə mərhələ (Portuqaliya), 5-ci qrup 3 1 0 2 5-9 3 3-cü yerAÇ-2005 seçmə mərhələ (Serbiya), 5-ci qrup 3 1 0 2 8-10 3 3-cü yerAÇ-2007 seçmə mərhələ (Hollandiya), D qrupu 3 1 2 0 17-12 5 2-ci yerAÇ-2010 seçmə mərhələ (Portuqaliya), 6-cı qrup 3 2 1 0 12-7 7 2-ci yerfinal mərhələsi (Macarıstan), A qrupu 5 2 2 1 18-13 8 4-cü yerAÇ-2012 seçmə mərhələ (Azərbaycan) 1-ci qrup 3 2 0 1 13-13 6 2-ci yerfinal mərhələsi (Xorvatiya), D qrupu 2 0 0 2 9-13 0 3-cü yerAÇ-2014 seçmə mərhələ (Slovakiya), B qrupu 3 3 0 0 11-3 9 1-ci yerfinal mərhələsi (Belçika), C qrupu 2 1 0 1 7-13 3 3-cü yerAÇ-2016 seçmə mərhələ (Azərbaycan), 4-cü qrup 3 2 0 1 16-6 6 2-ci yerpley-off 2 1 1 0 4-2 4final mərhələsi (Serbiya), D qrupu 3 1 0 2 8-14 3 1/4cəmi: 45 19 9 17 156-152 66Biro 11-ci məşqçidiQeyd etdiyimiz kimi, yarış Biro Jade üçün ilk olacaq. Bunadək yalnız yoxlama oyunlarında milliyə rəhbərlik edən braziliyalı mütəxəssis debütünü rəsmiləşdirəcək. Futzalçı kimi yığmamızla həm DÇ-də, həm də AÇ-də oynamış “sambaçı” AÇ-2010-un final mərhələsinin bombardiri adını da qazanıb və “qızıl buts”a yiyələnib. Biro Jadeyə qədər 10 mütəxəssis yığmanı rəsmi turnirlərdə meydana çıxarıb. 69 belə matça çıxan millinin yubiley – 70-ci görüşündə 11-ci baş məşqçi rəsmiləşəcək.Qeyd edək ki, bu baxımdan rekordçu Joze Alesio da Silvadı (23 oyun).1 2 3 4Joze Alesio da Silva 5 18 23Faustino Peres 5 8 13Hacıbala Abdullayev 4 5 9Miltinyo 5 - 5Əbdülqəni Nurməmmədov - 5 5Andrey Yudin 3 - 3Elman Ələkbərov - 3 3Fazil Qarayev - 3 3Baba Əsgərov - 3 3Rüstəm Rəhimov 2 - 21 - məşqçi, 2 - DÇ, 3 - AÇ, 4 - cəmi.