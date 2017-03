Elxan Muradov “açdı sandığı, tökdü pambığı”

- Bəli, ağır məğlubiyyət aldıq. İndi yoldayıq, Qazaxa qayıdırıq. Komandanın axırının necə olacağını heç özüm də bilmirəm. Başqa nə deyim sizə? Olanımızı ortaya qoyuruq. Gücümüz bundan artığına çatmır. Çox istəyirik ki, qol vuraq, yaxşı nəticə qazanaq. Allaha and olsun, vəziyyətimiz çox ağırdı.- Niyə mənsı yoxdu ki? Mənası yoxdu deyə, komandanı dağıtmalıyıq? Oynayırıq da. Sadəcə zəifik, uduzuruq.- Xeyr, elə şey olmayıb. Futbola çağırışlar edib marağı artırmaq olmur. Ötən illər AFFA bizə bir az baxdı, kömək etdi. Bunun da nəticəsi oldu. Ardıcıl 7 oyunda məğlub olmadıq. “Ağsu”, “Zaqatala” və “Neftçala” kimi komandalardan xal aldıq. Bir az təkan verən, əl tutan olsa, 7-8 top buraxmarıq. Bizə bir həvəsləndirən adam lazımdı. Maliyyə gərək yaxşı ola ki, nəticə verək. Normal, heç olmasa, 250-300 manat maaş versələr, futbolçular oynayar.- Yəqin ki, nə vaxtsa kömək edərlər. Biz həmişə müraciət edirik.- Bu mövsüm də assosiasiyadan dəstək gözləyirdik. Amma kömək etmədilər.- Yox, yaxın duran yoxdu. Futbol adı çəkiləndə hamı qaçır.- Vallah, biz də bunu istəyirik. Stadionun ot örtüyü də pis vəziyyətdədi. Amma “Ağsu”nun stadionu yaxşı idi. Çünki onların pulu var, bizdə yoxdu. Biz hər yerə müraciət edirik. Deyirlər, yaxşı olacaq.- Deyə bilmərəm. Azarkeşlərə nə cavab verəcəyimizi də bilmirəm. Onlar da vəziyyətimizi yaxşı bilirlər.- Bunu deyə bilmərəm. Klub sirridi. Azdı.- Lap azdı. 50 manatdan da azdı. Hamımız yaxşı maaş istəyirik. Pul olmayanda komanda formalaşdırmaq olur. Şükürlər olsun ki, heç olmasa, yolpulumuzu verirlər. Sponsorlar deyirlər ki, gələn ildən yaxşı olacaq.- Yadınıza gəlirmi 2006, 2007-ci illər. Vəziyyət çox yaxşı idi. Qarşımıza çıxana 7-8 qol vururduq. AFFA bizə ayda 5 min manat verdi. Hər şey yaxşı gedirdi.- Siz elə bilirsiz ki, mən komandamın yaxşı oynamasını istəmirəm? Başım çat verir burda. Oyunçu seçə bilmirik. Maliyyə buna imkan vermir. Biz müraciət edirik, quru söz verirlər.- Təbii ki, var. Bizim sponsorumuz “Turan Bank”dı. Onlar da deyirlər ki, gələn mövsüm yaxşı olacaq. Gözləməkdən başqa çarəmiz yoxdu. Çox pul da istəmirik. Bizimlə oynayan komandanın oyunçuları 500-600 manat maaş alır. Bir yerdə yemək yeyib, bir yerdə yatıb, bir yerdə məşq edirlər. Onların motivasiyası olur. Amma bizim belə şəraitimiz yoxdu. Fərq çoxdu. Bizim gücümüz yalnız “Energetik”ə çata bilər. Heç onları da uda bilmədik. 30 ildi futbolun içindəyik. Özüm 18 il maaş almadan futbol oynamışam.- İndiki uşaqları ancaq pul maralandırır. Maliyyə olmadan heç kim çıxıb meydanda can qoymaq istəmir. Hamının problemi var. Kreditin içində boğulub ölürük. Hamımızın borcu var. Çox şey deyəcəm, məni də qovacaqlar.- O qədər adam var ki... Yoldan keçən biri gəlib işləyəcək. Allaha and olsun ki, güclə oyunçu axtarıram. Yeni gələn onu da etməyəcək. Biz bu komandanı dağıtmaq istəmirik. Hardasa ümidliyik. Ən azı qoymuruq ki, stadion dağılsın. Oranın ot örtüyünü saxlayırıq.- Bu baxımdan heç bir problemimiz yoxdu. Buna pul ayırırlar. Təsəvvür edirsiz, bu gün ürəyim partlayıb. 0:3-dən sonra oyuna 6 müdafiəçi buraxmışdım. Yenə də xeyri olmadı. Adama çox ağır gəlir. Bilsəm ki, fərasətim yoxdu, çoxdan gedərəm.