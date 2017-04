Birinci divizion: kim çempionluğa daha yaxındı?

Premyer-liqada tez-tez bu mövzuya müraciət edirik. İstənilən yarışda sonluq yaxınlaşdıqca, bu haqda müzakirələrin, proqnozların sayı da artır. Bu mənada birinci divizionda da mübarizə həlledici mərhələdədi. Odu ki, sona 4 tur qalmış şansları dəyərləndirmək olar. Düzdü, bu o demək deyil ki, çempion olan komanda artıq premyer-liqadadı. Yaxud da marafonu ilk “üçlük”də qapayanlar güclülər dəstəsinə yüksələcək. Dəfələlə bunun əksini görmüşük. Hər şey lisenziya tələblərinə cavab verməkdən asılıdı. Çempionluq hər şeyi həll etmir. Lakin qarşısına elitaya yüksəlmək hədəfi qoyan klub lisenziya şərtlərindən arxayındısa, yuxarı pillələrdə qərarlaşmağa can atmalıdı. Bunlar öz yerində. İndi isə kimin çempionluğa daha yaxın olduğunu saf-çürük edək.Turan TovuzSözsüz, çempionluğa ən real namizəd “Turan Tovuz”du. Qərb təmsilçisi hazırda ən yaxın izləyicisi “Səbail”i 4 xal qabaqlayır. Əsgər Abdullayevin qarşıdakı 4 turda həmin üstünlüyü əldən verəcəyi heç inandırıcı görünmür. Çünki artıq 3 xal tovuzluların “cibindədi”. Bu tur “Turan Tovuz” “Şərurspor”la qarşılaşmalı idi. Lakin “Şərurspor”un üzləşdiyi məlum cəza üzündən qərblilərə texniki qələbə veriləcək. Deməli, Abdullayevin komandası artıq növbəti 3 tur haqda düşünməlidi. Tovuz təmsilçisi həmin 3 oyundan ikisini evdə keçirəcək. Yalnız Qusar səfəri var. MOİK-lə “doğma divarlar” arasındakı görüş o qədər də çətin görünmürsə, “Şahdağ”ın hazırda qorxulu rəqib sayılmadığı hər kəsə bəllidi. “Turan Tovuz”un yalnız son turda “Qaradağ Lökbatan”la matçda büdrəməsi sürpriz olmaz. Ancaq çox güman, həmin oyuna kimi Abdullayevin yetirmələri çempionluğu rəsmiləşdirəcək. Tovuzluların mövsümü çempion kimi bitirmək ehtimalı ən azı 80 faizdi.Səbail“Turan Tovuz”un ən yaxın izləyicisi olan “Səbail”in isə birincilik şansını 10 faizdən artıq qiymətləndirmək çətindi. Düzdü, tovuzlular kimi, Elman Sultanovun yetirmələrinin də 3 xalı hazırdı. Çünki debütant bu tur “Şərurspor”la eyni taleyi yaşayan “Rəvan”la qarşılaşmalıydı. Ancaq sonrakı oyunlarda “Səbail”i daha çətin sınaqlar gözləyir. Paytaxt təmsilçisi 24-cü turda Zaqatala səfərinə yollanacaq, ardınca evdə “Şəmkir”i qonaq edəcək. Premyer-liqaya can atan bu iki komandanın Sultanovun yetirmələrinə asanlıqla təslim olacağını demək doğru olmaz. Yalnız son turda “Bakılı” ilə səfər oyunu “Səbail” üçün çətin olmamalıdı. Ancaq ona kimi “Turan Tovuz” çempionluğu rəsmiləşdirsə, həmin matçın bu cəhətdən önəmi qalmayacaq. O başqa məsələ ki, ikinci pilləni qorumaq və elitaya vəsiqə verən yerlərdən birini tutmaq əsas hədəfdi.ZaqatalaŞaban Şirdanovun komandasının da çempionluq şansını “Səbail”lə eyni qiymətləndirmək olar. Düzdü, paytaxt təmsilçisi hazırda 3 xal öndədi. Lakin bəzi məqamlar var. Çempionatın son turunda 3 xal “Zaqatala”nın cibində olacaq. Şimal-qərblilər “Şərurspor”la oyunun olmasından yararlanacaq. “Energetik”lə səfər matçında da komandanın işi çətin olmamalıdı. Şirdanovun yetirmələri “Səbail”i doğma meydanda sınağa çəkəcək. Bu isə “Zaqatala”nın şansını artırır. Yalnız “Ağsu” ilə səfər matçının asan keçməyəcəyini indidən proqnozlaşdırmaq olar.BaşqalarıDüzdü, “Qaradağ Lökbatan”, “Ağsu” və “Şəmkir” də çempionluq şansını qoruyur. Ancaq hətta “Turan Tovuz”un ən yaxın izləyicisi “Səbail”in birincilik faizi olduqca aşağıdısa, başqaları haqda uzun-uzadı mülahizə yürütmək mənasızdı. Artıq bu komandalar daha çox elitaya vəsiqə verən “üçlüy”ə can atmalıdı. Klub rəhbərliyi isə lisenziya tələbləri haqda düşünməlidi.